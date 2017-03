Hàn Quốc gia nhập tổ chức PSI

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 26-5, CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đất đối không và một tên lửa đất đối hạm với tầm xa 130 km tại vùng biển phía đông.

Đại diện ngoại giao CHDCND Triều Tiên tại Nga đã cảnh báo CHDCND Triều Tiên có thể sẽ tổ chức thêm nhiều vụ thử hạt nhân nữa nếu Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục có chính sách đe dọa.

Thử hạt nhân có báo trước

Phản ứng về vụ thử hạt nhân lần thứ hai của CHDCND Triều Tiên, ngày 26-5, Hàn Quốc thông báo sẽ gia nhập tổ chức Sáng kiến An ninh phi hạt nhân (PSI) do Mỹ sáng lập. Đây là nước thứ 95 gia nhập tổ chức này. Mỹ hoan nghênh quyết định này trong khi CHDCND Triều Tiên luôn cho rằng việc Hàn Quốc gia nhập PSI không khác gì tuyên chiến.

Hàn Quốc đã quyết định gia nhập PSI sau vụ CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh hồi đầu tháng 4 nhưng sau đó hoãn lại. Lý do hoãn vì muốn bảo vệ an toàn cho công dân Hàn Quốc làm việc tại Khu công nghiệp Kaesong và một công dân bị CHDCND Triều Tiên bắt giam do chỉ trích chế độ chính trị của nước này.

Ngày 25-5, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết gần một giờ trước vụ thử hạt nhân, Mỹ đã nhận được tin báo từ CHDCND Triều Tiên nhưng CHDCND Triều Tiên không cho biết ngày giờ và địa điểm.

Ngay lập tức Mỹ đã thông báo cho Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và yêu cầu các cơ quan tình báo và kỹ thuật truy tìm địa điểm.

Sẽ ra nghị quyết trừng phạt

Sau cuộc họp khẩn ngày 25-5, Hội đồng Bảo an LHQ đã ra tuyên bố lên án vụ thử hạt nhân và phóng ba tên lửa tầm ngắn của CHDCND Triều Tiên, đồng thời cho biết sẽ sớm thông qua nghị quyết trừng phạt.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố lo ngại hành động của CHDCND Triều Tiên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình, an ninh trong khu vực và nỗ lực tìm kiếm một thế giới không hạt nhân. Ông đề nghị CHDCND Triều Tiên kiềm chế, không tiếp tục gây căng thẳng.

Tối 25-5 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng Nhật Taro Aso. Ba bên cùng thống nhất sẽ có thái độ quyết liệt với CHDCND Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan đã bỏ dở Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Á-Âu (ASEM) tại Hà Nội về nước sớm để chủ trì cuộc họp các bộ trưởng vào ngày 26-5.

Trước nay Nhật chỉ cấm xuất sang CHDCND Triều Tiên một số mặt hàng cao cấp. Nay Nhật đang cân nhắc sẽ cấm xuất khẩu hoàn toàn sang CHDCND Triều Tiên. Một số nghị sĩ đề nghị chính phủ nên xây dựng hệ thống phòng thủ trước nguy cơ có thể bị CHDCND Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hạt nhân.