Hàn Quốc lo LHQ hoãn ra nghị quyết với Triều Tiên

Tên lửa Unha-3 được phóng từ CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Hội đồng Bảo an từng nhanh chóng lên án hành động phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên ngày 12-12 và cam kết sẽ đưa ra “hành động thích hợp” khi Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết những cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an hầu như không đạt được tiến bộ nào, do Trung Quốc không nhất trí trước lời kêu gọi từ Seoul và Washington. “Trừ phi có một diễn biến đột phá quan trọng thì nhiều khả năng cuộc tranh luận của Hội đồng Bảo an tiếp tục diễn ra trong năm tới” - Yonhap dẫn lời vị quan chức này.

Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc khác cho biết rất ít dấu hiệu Trung Quốc sẽ ủng hộ những biện pháp trừng phạt mới. “Trung Quốc chưa đưa ra quan điểm rõ ràng về một hành động từ Liên Hiệp Quốc đối với CHDCND Triều Tiên. Ở giai đoạn này rất khó dự đoán Hội đồng Bảo an sẽ đưa ra phản ứng ở hình thức nào”.

Theo Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ đã đề nghị Hội đồng Bảo an thông qua biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với CHDCND Triều Tiên dưới hình thức một nghị quyết, chứ không phải là hành động không mang tính ràng buộc như tuyên bố của chủ tịch Hội đồng Bảo an.

Tuy nhiên, phản ứng trước việc Triều Tiên thử tên lửa, Trung Quốc chỉ bày tỏ “lấy làm tiếc” và tuyên bố bất kỳ hành động nào của Liên Hiệp Quốc với vấn đề này cũng cần phải “thận trọng”.

Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo về kết quả phân tích những phần vệ tinh thu hồi được từ CHDCND Triều Tiên. Bộ này khẳng định Bình Nhưỡng đang phát triển một tên lửa đạn đạo có khả năng bay xa hơn 10.000km và chở theo đầu đạn 500 - 600kg. Tầm bay này cho thấy CHDCND Triều Tiên có thể phóng tên lửa tới phần đất liền ở bờ tây nước Mỹ, như thành phố San Francisco.

Theo HOÀNG NGUYỄN (TTO)