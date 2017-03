Hàn Quốc - Mỹ: Chăm sóc thẩm phán năm 2009

Tội chống phá nhà nước sẽ do thẩm phán xử Ngày 1-1, Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã ký ban hành luật quy định ba thẩm phán tòa án liên bang sẽ xét xử người can tội chống phá nhà nước (bắt cóc con tin, tham gia tổ chức vũ trang bất hợp pháp, phá hoại, bạo loạn tập thể...) chứ không để bồi thẩm đoàn xét xử như trước. Luật mới đã được Duma quốc gia và Hội đồng Liên bang thông qua hồi tháng trước. Theo Chủ tịch Ủy ban An ninh Duma quốc gia Vladimir Vasilyev, bồi thẩm đoàn tại vùng Bắc Caucasus thường tha bổng nghi can khủng bố dù có chứng cứ buộc tội do có quan hệ họ hàng hoặc cùng thị tộc. NG.H (Theo Interfax, AP, Los Angeles Times)