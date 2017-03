Hàn Quốc phản ứng mạnh về cáo buộc Mỹ nghe lén

Cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun được cho là từng bị tình báo Mỹ nghe lén năm 2006. (Ảnh: telegraph.co.uk)

Nguồn tin trên được trích lời nêu rõ: "Chúng tôi đang kiểm tra với phía Mỹ để thẩm định thông tin trên. Chính phủ đang theo dõi sát sao vấn đề này và sẽ quyết định phản ứng nghiêm khắc".



Hôm 25/10, tờ "The Guardian" của Anh dẫn một tài liệu mật từ năm 2006 do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ cho biết NSA đã nghe lén các cuộc điện thoại của 35 nhà lãnh đạo thế giới. Vào năm 2006, Tổng thống Hàn Quốc hồi đó là ông Roh Moo-hyun.



Theo giới chức Hàn Quốc, trước đó Seoul đã đưa ra yêu cầu tương tự với Washington sau khi "The Guardian" dẫn các tài liệu khác của NSA do Snowden tiết lộ công bố hồi tháng trước rằng tình báo Mỹ đã nghe trộm 38 đại sứ quán và phái bộ ngoại giao tại Mỹ, trong đó có các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản.



Trong một diễn biến liên quan, các nguồn thạo tin ngày 26/10 nói với hãng tin Kyodo rằng vào khoảng năm 2011, NSA đã đề nghị chính phủ Nhật Bản hợp tác nghe lén các sợi cáp quang chuyển tải dữ liệu điện thoại và Internet chạy qua khu vực châu Á-Thái Bình Dương.



Nguồn tin cho biết Nhật Bản đã quyết định không thể làm như vậy vì trái với luật hiện hành của nước này./.

(Theo Vietnam+)