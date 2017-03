Hàn Quốc phát hiện vết nứt tại nhà máy điện hạt nhân

Việc phát hiện ra các vết nứt tại lò phản ứng trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai lò phản ứng khác tại nhà máy Yeonggwang này, vốn nằm ở miền tây nam Hàn Quốc, phải ngưng hoạt động để thay thế các linh kiện được cho là sử dụng giấy chứng nhận an toàn giả mạo.



Hàn Quốc đang mở cuộc điều tra hàng ngàn linh kiện cho các lò phản ứng hạt nhân ở nước này có sử dụng giấy chứng nhận an toàn giả mạo.



Các nhà kiểm soát dự kiến thanh tra tất cả 23 lò phản ứng hạt nhân ở Hàn Quốc.



“Có nhiều vết nứt trong sáu đường ống. Lò phản ứng này đã ngưng hoạt động kể từ ngày 18.10 để bảo trì và hiện quá trình (bảo trì) này đã phải kéo dài thêm 47 ngày để sửa chữa các vết nứt”, một phát ngôn viên của Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc cho biết.



Bà này cho biết thêm đây là lần đầu tiên các vết nứt loại này được phát hiện tại lò phản ứng hạt nhân Hàn Quốc, song không quá nguy hiểm nên không cần đánh động người dân.



Hàn Quốc hiện có 23 lò phản ứng hạt nhân, đáp ứng hơn 30% nhu cầu điện năng của nước này.





Theo Huỳnh Thiềm (TNO)