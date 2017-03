Hàn Quốc phóng tên lửa thất bại

Tên lửa Naro 1 rời bệ phóng. Ảnh: Yonhap.

Vệ tinh hai giai đoạn Naro-1 hay còn gọi là KSLV-1 xuất phát từ trung tâm vũ trụ Naro ở tỉnh South Jeolla, cách Seoul khoảng 485 km về phía nam, và mất liên lạc với mặt đất sau đó 137 giây, Xinhua cho hay.

Đây là lần thứ hai Hàn Quốc tìm cách đưa vệ tinh vào không gian sau nỗ lực không thành hồi tháng 8/2009. Hoạt động này lẽ ra diễn ra hôm qua nhưng bị hủy chỉ ba tiếng trước giờ dự kiến vì chất lỏng rò rỉ từ thiết bị. Yonhap dẫn lời Bộ Công nghệ, Khoa học và Giáo dục Hàn Quốc cho biết các chuyên gia đã kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận việc rò chất lỏng đó không ảnh hưởng đến mức độ an toàn của tên lửa và lên lịch phóng mới.

KSLV-1 là tên lửa hai giai đoạn dài 33 m, nặng khoảng 140 tấn và chi phí sản xuất vào khoảng 400 triệu USD. Đây là tên lửa đầu tiên do Hàn Quốc tự sản xuất với sự trợ giúp của Nga. Giai đoạn một của KSLV-1 do Nga sản xuất và sử dụng nhiên liệu dạng lỏng. Giai đoạn hai của tên lửa này do các kỹ sư Hàn Quốc chế tạo và dùng nhiên liệu rắn.

Hàn Quốc muốn tự sản xuất tên lửa trước năm 2018 và đưa thiết bị thăm dò lên mặt trăng trước năm 2025. Họ muốn phát triển chương trình vũ trụ để cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Hàn Quốc từng phóng KSLV-1 vào tháng 8 năm ngoái song vệ tinh không tới được quỹ đạo. 4 tháng trước đó, Triều Tiên cũng tìm cách đưa vệ tinh lên không gian, tuy nhiên, đã thất bại. Mỹ cho rằng cả hai quả tên lửa đẩy của Triều Tiên đều rơi xuống Thái Bình Dương.

