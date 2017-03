Hàn Quốc quyết định sửa đổi, bổ sung quy tắc giao chiến

Tổng thống Lee Myung-bak (trái)

và các bộ trưởng an ninh-kinh tế họp ngày hôm nay



Theo Hà Khoa ( Dân trí/ Yonhap, AP)

Trong cuộc họp kiểm tra an ninh và kinh tế do Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chủ trì hôm nay, các quan chức an ninh đã nhất trí sẽ xây dựng quy tắc giao chiến mới để đối phó với sự khiêu khích của Triều Tiên.Quy tắc giao chiến hiện hành có khía cạnh thụ động do nhắm đến việc ngăn chặn sự mở rộng của chiến tranh. Quy tắc mới đặc biệt sẽ phân biệt mức đối phó với sự tấn công vào dân thường và lực lượng quân đội.Chính phủ cũng đã quyết định tăng cường sức mạnh quân sự trên đất liền đối với 5 hòn đảo gần đường ranh giới liên Triều trên biển Tây (Hoàng Hải) mà trước hết, Chính phủ sẽ hủy bỏ kế hoạch giải trừ quân bị và giảm lực lượng lính thủy đánh bộ đồn trú tại 5 hòn đảo trên biển Tây đã được thông qua vào năm 2006. Chính phủ cũng sẽ phân bổ thêm ngân sách để tăng cường sức mạnh quân sự để phòng thủ trước vũ khí tối tân và hủy diệt hàng loạt của miền Bắc.Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ cải thiện các biện pháp tổng hợp để đảo bảo an toàn cho người dân ở nơi đây. Nước này cũng tuyên bố sẽ tiếp tục giữ nguyên Lệnh cấm đi lại và giao dịch với Triều Tiên và kiểm tra một cách nghiêm túc đối với viện trợ nhân đạo của nhóm dân sự miền Nam cho Triều Tiên.Về mặt ngoại giao, Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và thuyết phục Trung Quốc thúc giục Bình Nhưỡng thay đổi thái độ.Trong khi đó, tờ Sankei của Nhật Bản hôm qua dẫn lời một chuyên gia am hiểu về tình hình bán đảo Triều Tiên cho rằng Triều Tiên sẵn sàng bắn thử tên lửa Musudan có tầm bắn tới Nhật Bản “trong vài tháng tới”.Theo chuyên gia này, Triều Tiên đã công khai tên lửa Musudan trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 vừa qua, nhưng đây là lần đầu tiên nước này thực hiện chuẩn bị bắn thử. Tên lửa Musudan được phỏng đoán có tầm bắn 3000 km và có thể sẽ bắn trúng Okinawa của Nhật Bản, nơi lực lượng Mỹ đang đóng quân, và Guam thuộc lãnh thổ Mỹ.Ông Victor Cha, nguời đứng đầu Chương trình phụ trách nghiên cứu Hàn Quốc của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở Mỹ hôm nay cho rằng “Triều Tiên có khả năng thực hiện hành động khiêu khích tiếp theo trong trường hợp Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung trên biển Tây vào ngày 28/11 tới”.Trong một tin liên quan, Tổng tham mưu trưởng không quân Mỹ tướng Norton Schwartz nói, không quân Mỹ sẵn sằng đối phó ngay lập tức trong trường hợp có sự “tranh chấp” giữa 2 miền Triều Tiên. Ông Schwartz cho biết lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đang theo dõi kỹ lưỡng tình hình hiện nay và nếu cần thiết thì Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ tướng Walter Sharp sẽ quyết định tăng binh lính không quân Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc.