Hàn Quốc ra báo cáo cuối cùng về vụ tàu Cheonan

Tàu chiến Cheonan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo tái xác nhận rằng "tàu Cheonan bị chìm trong một vụ tấn công ngư lôi của Triều Tiên," đồng thời cung cấp thêm các chi tiết nhằm giúp loại bỏ những nghi ngờ về kết quả điều tra tạm thời.



Trước đó, hồi tháng Năm, Hàn Quốc cũng đã công bố kết quả điều tra về vụ đắm tàu Cheonan, cho rằng chiếc tàu trọng tải 1.200 tấn bị đắm là do ngư lôi của Triều Tiên.



Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đã ra tuyên bố bác bỏ kết quả điều tra của phía Hàn Quốc, đồng thời đề nghị được cử một nhóm điều tra riêng sang Hàn Quốc để thẩm định các bằng chứng.



Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã thông qua tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an về vụ việc này, trong đó không quy trách nhiệm trực tiếp cho Triều Tiên và kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua giải pháp hòa bình./.





(Theo TTXVN/Vietnam+)