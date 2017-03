Hàn Quốc tậu máy bay để do thám Triều Tiên

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Lilith News

Chosun Ilbo dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc hôm qua cho hay các máy bay do thám hiện có của nước này có nhiều hạn chế, do đó, quân đội sẽ mua thêm hai máy bay Falcon 2000 từ công ty Pháp Dassault để cải thiện năng lực quân sự. Máy bay Falcon 2000 có khả năng gắn nhiều thiết bị do thám và thực hiện các hoạt động giám sát từ trên không trong một khoảng thời gian dài. Nó có kích cỡ và phạm vi hoạt động lớn hơn các máy bay hiện có.

Nhiệm vụ chủ yếu của các máy bay do thám mới là chặn thu các liên lạc vô tuyến hoặc phát hiện các tần số của vũ khí và thiết bị của Triều Tiên. Các máy bay cũng có khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa bằng bộ cảm biến nhiệt hồng ngoại.

Hàn Quốc hiện vẫn dựa vào hệ thống vệ tinh phát hiện tên lửa thuộc chương trình hỗ trợ quốc phòng của Mỹ. Hai máy bay do thám mà nước này đang sở hữu là Geumgang có khả năng cung cấp thông tin hình ảnh và Baekdu có khả năng chặn thu thông tin liên lạc.

Việc cải thiện năng lực quân sự của Seoul diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa thay đổi tần số các kênh liên lạc bí mật và mã hóa hệ thống hôm 24/12, nhằm ngăn chặn hoạt động của tình báo Hàn Quốc sau sự ra đi của Chủ tịch Kim Jong-il.

Tình báo Hàn Quốc cũng như Mỹ đã vấp phải nhiều chỉ trích và bị đánh giá là "chịu thất bại nặng nề" khi không biết gì về sự ra đi của Chủ tịch Kim trong suốt hơn 50 giờ đồng hồ. Thế giới chỉ hay biết thông tin trên khi hãng KCNA của Triều Tiên chính thức công bố hôm 19/12. Thực tế, trước đó hai ngày, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đã qua đời ở tuổi 69 khi đang trên một chuyến tàu thị sát ở ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào ngày 28/12 tới. Di hài của ông đang được an nghỉ trong Cung Tưởng niệm Kumsusan cạnh cha mình là cố chủ tịch Kim Nhật Thành.

Theo Anh Ngọc (VNE)