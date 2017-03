Hàn Quốc vẫn duy trì đường dây nóng với Triều Tiên

Ảnh minh họa.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Seoul, bà Kim cho biết: “Hiện tại đường dây liên lạc điện thoại quân sự trực tiếp giữa hai miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo với phía Triều Tiên qua đường điện thoại này.”



Trước đó, ngày 11/3, Triều Tiên đã ngắt liên lạc qua đường dây nóng quân sự ở làng đình chiến Pan Mun Jeom tại biên giới hai miền để phản đối cuộc tập trận chung thường niên của Hàn Quốc và Mỹ, cũng như Nghị quyết 2094 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tăng cường trừng phạt Triều Tiên do vụ thử hạt nhân lần thứ ba của nước này.



Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên từ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 12/2 vừa qua và Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trên, cùng với việc Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung "Giải pháp then chốt" ngày 11/3.



Triều Tiên coi cuộc tập trận này là hành động khiêu khích và cảnh báo sẽ phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực chống Mỹ và Hàn Quốc.



Tại một cuộc điều trần trước Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ ngày 12/3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) James Clapper cho rằng Triều Tiên có thể "đã phô diễn một tên lửa đạn đạo liên lục địa di động mới trong một cuộc duyệt binh hồi tháng 4/2012."



Theo ông Clapper, Triều Tiên đã có những bước đi đầu tiên tiến tới triển khai hệ thống tên lửa trên mặc dù chưa thử nghiệm. Ông cho rằng việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa hồi tháng 12/2012 và vụ thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12/2 vừa qua thể hiện quyết tâm của nước này trong việc phát triển công nghệ tên lửa tầm xa có thể trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ. Quan chức này cũng cảnh báo Triều Tiên có thể tiến hành các cuộc tấn công quân sự không báo trước./.

(Theo TTXVN)