Hàn Quốc: Vi phạm cam kết phải bồi hoàn học bổng

Trước khi đi học, người này đã cam kết với công ty sẵn sàng nhận học bổng thạc sĩ có giá trị hai năm với điều kiện sau khi nhận bằng sẽ về làm việc cho công ty trong thời gian dài gấp đôi. Kế tiếp, cũng nhờ công ty hỗ trợ, người này mới có thể trang trải chi phí cho bốn năm học tiếp theo tại Mỹ để lấy tiếp bằng tiến sĩ.

Sau khi nhận được học vị tiến sĩ, viện lý do đã được mời giảng dạy cho một trường đại học tại Mỹ, tiến sĩ nọ từ chối về làm việc cho công ty với lý do: Không có bất cứ văn bản nào thể hiện cam kết giữa ông ta và công ty và công ty đã tự ý giảm dần tiền học bổng trong thời gian ông học lấy bằng tiến sĩ. Tuy nhiên, lý do đó đã không được tòa chấp nhận.