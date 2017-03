Hàn Quốc: xôn xao nghi án chợ thịt người

Oh Won Chun bị kết án tử hình vì tội bắt cóc và giết hại một phụ nữ trẻ - Ảnh: Chosun



The tờ Korea Times, Oh Won Chun, 42 tuổi, bị kết án tử hình vì tội bắt cóc và giết hại một phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi. Theo các công tố viên, với một con dao làm bếp, Oh đã cắt thi thể nạn nhân thành 280 phần, sau đó róc thịt và loại bỏ các cơ quan nội tạng.



Tòa án thành phố Suwon đưa ra khả năng rằng rất có thể Oh là một kẻ chuyên buôn thịt người, bởi các vết cắt “sạch” đến khó tin trên cơ thể nạn nhân. Hơn nữa, cảnh sát mới chỉ tìm được 14 trên tổng số 280 phần cơ thể của cô gái và hiện không rõ những bộ phận khác đang ở đâu.



Ban đầu, Văn phòng công tố viên bác bỏ giả thiết trên vì cho rằng điều này thật khó tin. Tuy nhiên mối lo ngại về thị trường thịt người lan nhanh trong dư luận, đặc biệt là những câu chuyện rùng rợn về nạn buôn thịt người và ăn thịt đồng loại liên tiếp xuất hiện trên mạng Internet.Jeon Byung Hyun, một nhà lập pháp thuộc Liên minh Đảng Dân chủ (DUP) đối lập tại Hàn Quốc, đã đứng ra kêu gọi một cuộc điều tra lại.



Jeon gửi một đơn kiến nghị trên cổng thông tin Daum và cho đến 11g ngày 20-6, bản kiến nghị nhận được sự hưởng ứng của 5.898 cư dân mạng.Tới nay Văn phòng công tố Suwon đã thiết lập một lực lượng đặc biệt để điều tra về nghi vấn chợ thịt người này.



Theo NGUYÊN PHẠM ( Korea Times, TTO)