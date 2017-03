Hàn siết chặt xuất nhập khẩu hàng hóa liên Triều

Đây là một trong những biện pháp đối phó với vụ chìm chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc hồi cuối tháng Ba vừa qua, khiến 46 thủy thủ bị thiệt mạng.



Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cheon Hae-sung cho biết bộ này đã sửa đổi quy định nhằm quản lý các hoạt động liên Triều một cách hiệu quả.



Theo quy định mới, nguyên vật liệu và hàng hóa cần thiết cho hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong và khu du lịch núi Geumgang, cũng như các loại hàng hóa được sử dụng cho vận hành văn phòng hoặc tổ chức chương trình liên Triều... đều cần được cấp phép trước khi xuất hoặc nhập khẩu.



Trong khi đó, Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) ước tính Triều Tiên sẽ thiệt hại khoảng 284 triệu USD hàng năm do giao dịch thương mại liên Triều bị ngưng trệ trong bối cảnh quan hệ hai miền gia tăng căng thẳng sau vụ chìm chiến hạm kể trên.



Theo KDI, hậu quả của tình trạng này không lớn về mặt kinh tế đối với Hàn Quốc, nhưng sẽ ảnh hưởng đáng kể tới miền Bắc.



KDI cũng cho rằng Bình Nhưỡng sẽ tìm kiếm các biện pháp thay thế để giảm thiệt hại, như thay đổi đối tác xuất khẩu hoặc đối tác chế tạo ủy thác, song do hàng xuất khẩu của Triều Tiên chủ yếu là nông lâm thủy sản và than nên sẽ khó tìm được các nước nhập khẩu khác để thay thế Hàn Quốc.



Trong một diễn biến cùng ngày, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã nhắc lại cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp mạnh nhằm trả đũa việc Hàn Quốc đệ trình vụ đắm tàu Cheonan lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.



Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng cho biết nước này sẽ thực hiện các biện pháp "không thương xót."



Trước đó, Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã gửi một thông điệp đến Chủ tịch Hội đồng Bảo an, đề nghị Hội đồng Bảo an gây áp lực buộc Hàn Quốc chấp thuận phái đoàn điều tra của Bình Nhưỡng được thẩm tra các kết quả điều tra vụ đắm tàu nói trên.



Trong khi đó, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nhóm điều tra quốc tế về vụ đắm tàu Cheonan sẽ báo cáo kết quả điều tra lên các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong phiên họp kín vào ngày 14/6./.





(TTXVN/Vietnam+)