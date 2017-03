"Hàng chục tay súng đã sát hại Đại sứ Mỹ tại Libya"

các quan chức Mỹ ngày 9/10 đã mô tả chi tiết cuộc tấn công chết người này với hàng chục tay súng có vũ trang xâm nhập tòa lãnh sự, phóng hỏa và truy đuổi các nhân viên.

Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens. (Nguồn: Google Images)

Đã không có thông tin tình báo nào cảnh báo cuộc tấn công đang được hoạch định cũng như trong nhiều giờ trước khi các đường phố bên ngoài tòa nhà trở nên yên tĩnh.



Những mô tả trên hoàn toàn trái ngược với thông tin ban đầu của giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ, được đưa ra ngay sau khi cuộc tấn công xảy ra, rằng đó là một cuộc tấn công "tự phát" do phong trào phản đối một bộ phim kích động báng bổ đạo Hồi.



Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Đã không có thông tin tình báo về bất cứ cuộc tấn công nào được lên kế hoạch hay sắp xảy ra."



Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens, người thiệt mạng trong vụ tấn công này, đã ở trong tòa lãnh sự vào ngày hôm đó vì đó là ngày kỷ niệm 11 năm diễn ra các vụ tấn công khủng bố 11/9/2011 và đã có hàng loạt cuộc gặp. Ông vừa tiễn người khách cuối cùng, một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ra khỏi cửa vào khoảng 20 giờ 30 giờ địa phương.



Khi được hỏi tại sao các quan chức Bộ Ngoại giao ban đầu nói rằng đó là do vụ phản đối đoạn video nghiệp dư "Innocence of Muslims," quan chức đầu tiên nói đó là "vấn đề "của người khác. Không phải là kết luận của chúng tôi"./.

(Theo Vietnam+)