Hàng không Nam Mỹ đình trệ do núi lửa Puyehue

Cảnh tro bụi bao phủ thành phố Buenos Aires, ngày 7/6. (Ảnh: THX/TTXVN)





Tro bụi đã bay từ Chile tới các nước trong khu vực như Argentina, Uruguay và Brazil.



Riêng trong ngày 7/6, đã có tổng cộng 62 chuyến bay từ hai sân bay ở thủ đô Buenos Aires của Argentina và khoảng 90% các chuyến bay tới thủ đô Montevideo của Uruguay bị hủy bỏ.



Nhiều hãng hàng không cũng tạm ngừng khai thác các đường bay từ Brazil và Chile qua khu vực núi lửa hoạt động do lo ngại tro bụi có thể làm hỏng động cơ máy bay. Nhiều sân bay ở miền Nam Argentina thậm chí đã tạm đóng cửa từ cuối tuần trước sau khi núi lửa Puyehue "thức giấc."



Ngoài ra, núi lửa phun trào và mưa to trong khu vực đã kéo theo nguy cơ lở đất trên diện rộng, đe dọa sinh mạng của người dân địa phương, ảnh hưởng tới hoạt động của các nhà máy điện và đe dọa gây ô nhiễm môi trường sinh thái do các dòng sông bị nhiễm bùn và tro bụi. Khoảng 4.000 người sống gần núi lửa Puyehue đã được đi sơ tán.



Chính quyền thành phố Bariloche của Argentina, giáp giới Chile, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa sân bay cũng như một cửa khẩu giữa hai nước.



Trước đó, giới chức Chile đã ban bố báo động đỏ, mức báo động cao nhất, về nguy cơ từ núi lửa Puyehue và cảnh báo người dân trong khu vực hạn chế sử dụng nước.



Đợt phun trào mạnh gần đây nhất của núi lửa Puyehue là vào năm 1960 sau một trận động đất mạnh 9,5 độ Richte./.





(Theo TTXVN/Vietnam+)