Hàng loạt vụ tấn công vào lực lượng cảnh sát Iraq

Một vụ đánh bom xe ở Iraq. Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)



Theo TTXVN



Cảnh sát và quan chức địa phương cho biết, 7 cảnh sát bị thiệt mạng khi các tay súng tấn công một chốt kiểm soát và nhóm tuần tra của cảnh sát ở thành phố Haditha, cách thủ đô Baghdad 190 km về phía Tây.Ngoài ra, vụ tấn công vào một chốt kiểm soát, nhà riêng của cảnh sát trưởng và một thành viên hội đồng tỉnh In Rawa, cách thủ đô Baghdad 260 km về phía Tây Bắc, cũng đã làm 3 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương.Trước đó, ngày 18/5 các tay súng đã phục kích và bắt cóc 10 cảnh sát ở thành phố Ramadi, giết hại 4 thành viên một nhóm vũ trang người Sunni tại thành phố Falluja, thuộc tỉnh Anbar giáp giới Syria.Đến nay chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm các vụ tấn công nói trên.Tuy nhiên, trước đó các nhóm hồi giáo dòng Sunni đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh, trong bối cảnh xung đột sắc tộc giữa người Hồi giáo dòng Shiite và Sunni ngày một gia tăng ở Iraq, đặc biệt là trong 5 tháng gần đây.Cộng đồng người Sunni cáo buộc chính phủ do Thủ tướng Nuri al-Maliki - một tín đồ dòng Shiite - phân biệt đối xử và trấn áp người Sunni thiểu số ở Iraq.Theo thống kê của Liên hợp quốc, trong tháng 4 vừa qua đã có hơn 700 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở Iraq - con số cao nhất trong 5 năm trở lại đây.