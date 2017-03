Hàng trăm ngàn đơn tố cáo sữa nhiễm độc

Tại Bangladesh, Bộ Y tế đã cấm bán ba nhãn hiệu sữa bột nhập khẩu từ Trung Quốc. Tại Nhật, vì lý do an toàn, Tập đoàn Nông sản thực phẩm Marudai Food ở Osaka đã thu hồi khỏi thị trường năm loại sản phẩm bánh mì công nghiệp làm với sữa do Tập đoàn Yili của Trung Quốc cung cấp (tập đoàn có sữa bị phát hiện nhiễm melamine).

Tại Trung Quốc, ngày 20-9, 21 doanh nghiệp sữa trẻ em bị phát hiện nhiễm melamine như Yili, Mengniu đã trình lên Tổng cục Kiểm dịch-kiểm nghiệm chất lượng quốc gia bản cam kết tập thể về an toàn chất lượng. Trong năm điều cam kết, các doanh nghiệp hứa thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm chế biến từ sữa bị phát hiện nhiễm chất melamine, điều tra các khâu sản xuất, bồi thường cho người đã sử dụng các sản phẩm chế biến từ sữa nhiễm melamine, đồng thời chịu trách nhiệm đối với các bệnh tật do sản phẩm nhiễm melamine gây ra.

Tính đến ngày 20-9, các ban ngành công thương trên toàn Trung Quốc đã nhận được 106.143 đơn thư tố cáo của người tiêu dùng liên quan đến sữa nhiễm melamine.