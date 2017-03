Hàng trăm người thương vong vì biểu tình ở Libya

Làn sóng biểu tình chống chính phủ ở Libya bắt đầu từ thành phố Benghazi lan đến thủ đô Tripoli tiếp tục diễn biến nghiêm trọng với hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.



Kênh truyền hình Al-Arabiya có trụ sở ở Dubai dẫn lời các nhân chứng cho biết những cuộc đụng độ ở Tripoli đã làm 160 người thiệt mạng.



Theo các nguồn thạo tin, người biểu tình đã kiểm soát nhiều thành phố của Libya chủ yếu là các thành phố miền Đông, trong đó có Benghazi, thành phố lớn thứ hai Libya, và Sirte, thành phố quê hương của Tổng thống Moamer Kadhafi.



Al-Arabiya cũng đưa tin bộ lạc Tuareg đã nắm quyền kiểm soát trụ sở một công ty dầu mỏ ở thành phố Tây Nam Ubari.



Các nguồn tin cho biết Chính phủ Libya đã thực hiện các biện pháp mạnh. Tại thủ đô Tripoli, trung tâm quyền lực của ông Kadhafi, lực lượng an ninh đã ném lựu đạn vào người biểu tình. Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn một số nguồn tin người biểu tình nói rằng máy bay quân sự ngày 21/2 đã tấn công người biểu tình ở thủ đô Tripoli khi họ đang tiến đến một căn cứ quân sự. Tuy nhiên, Seif al-Islam, con trai Tổng thống Kadhafi, đã bác bỏ cáo buộc trên.



Hãng thông tấn chính thức Jana cho biết ông Islam khẳng định lực lượng vũ trang Libya chỉ ném bom những kho vũ khí nằm cách xa các khu vực dân cư. Ông Islam kêu gọi thương lượng và cam kết sẽ cải cách dân chủ, mở rộng tự do. Tuy nhiên, ông cảnh báo quân đội sẽ thẳng tay trấn áp để ngăn chặn tình hình diễn biến nghiêm trọng.



Nhà lãnh đạo Libya Kadhafi ngày 22/2 đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia và bác bỏ tin đồn ông chạy sang Venezuela. Ông khẳng định: "Tôi đang ở Tripoli chứ không phải Venezuela." Ngoại trưởng Venezuela cũng xác nhận ông Kadhafi vẫn đang ở Tripoli để xử lý tình hình.



Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một số quan chức ngoại giao, sĩ quan và binh sĩ Libya bày tỏ phản đối sử dụng vũ lực đối với người biểu tình.



Hai máy bay chiến đấu Mirage và hai máy bay lên thẳng dân sự của Libya đã bất ngờ hạ cánh ở Malta. Nguồn tin chính phủ Malta tiết lộ một số phi công Libya đào tẩu sang nước này nói rằng họ đã nhận được lệnh bắn vào người biểu tình.



Đại sứ Libya tại Ấn Độ, một nhà ngoại giao Libya tại Bắc Kinh và đại diện thường trực Libya bên cạnh Liên đoàn Arập lần lượt thông báo từ chức trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua để bày tỏ phản đối sử dụng vũ lực.



Có tin Bộ trưởng Tư pháp Mustapha Abdel Jalil cũng đã từ chức.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ "bất bình" trước thông tin lực lượng an ninh Libya bắn vào người biểu tình từ máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng. Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, nếu các thông tin này được xác minh, những hành động tấn công dân thường như vậy là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ bị Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ."



Trong khi đó, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi kêu gọi Liên minh châu Âu và cộng đồng quốc tế hết sức ngăn chặn không để tình hình ở Libya diễn biến thành một cuộc nội chiến với hậu quả khôn lường.



Libya hiện là nước cung cấp dầu khí quan trọng cho Italy và đóng vai trò chủ chốt trong việc ngăn chặn các tàu thuyền chở người nhập cư trái phép từ châu Phi vào Italy.



Nhiều nước đang tìm cách sơ tán công dân khỏi Libya đồng thời khuyến cáo không đến Libya.



Chiều 21/2, Bồ Đào Nha đã điều hai máy bay quân sự tới Tripoli và Benghazi để sơ tán các công dân châu Âu.



Áo cũng dự kiến điều máy bay quân sự đến Libya nhưng quân đội Áo cho biết không phận của thủ đô Tripoli đã bị đóng cửa vô thời hạn ngày 21/2.



Quân đội Ai Cập cùng ngày nói lính biên phòng Libya đã rút khỏi biên giới hai nước và biên giới hiện do các ủy ban nhân dân kiểm soát.



Hãng thông tấn chính thức Tunisia TAP đưa tin khoảng 2.600 công dân Tunisia rời khỏi Libya đã đến cửa khẩu biên giới. Hiện có 50.000 người Tunisia sống ở Libya./.





(TTXVN/Vietnam+)