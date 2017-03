Hãng truyền hình CBS bị kiện

Dan Rather - 75 tuổi - từng phụ trách chương trình "Tin tức buổi tối" phát trên CBS. Năm 2004, ông đã dẫn ra một báo cáo trong đó chỉ trích Tổng thống Bush đã nói quanh co khi đề cập đến một số nhiệm vụ của ông trong lực lượng này và rằng một người chỉ huy đã cảm thấy áp lực khi phải tô vẽ hình ảnh cho tổng thống. Tuy nhiên, một nghiên cứu độc lập của CBS lại cho thấy câu chuyện này vừa không chính xác, vừa không công bằng. Sau đó, hãng đã sa thải 3 nhân viên thực hiện và người phụ trách sản xuất bản tin đó là Dan Rather.

Những nhân vật bị Dan Rather khởi kiện bao gồm: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành CBS Leslie Moonves, Chủ tịch tổ hợp Viacom (nguyên là công ty sở hữu CBS, nhưng nay CBS đã tách ra khỏi Viacom) Summer Redstone và cựu Chủ tịch Hãng CBS News Andrew Heyward. Nếu thành công, Rather có thể được bồi thường tới 70 triệu USD.