Hàng vạn trẻ bị lạm dụng tình dục trong 60 năm

Báo cáo được thực hiện dựa trên các tài liệu cũ của Giáo hội về những vụ lạm dụng chưa được công bố và lời khai của 1.060 cựu học sinh từ 216 trường học do Giáo hội Ailen điều hành, trong đó có các cơ sở cải tạo, các trường công nghiệp được thành lập để chăm sóc, giáo dục các trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và trẻ phạm những tội nhỏ.

Báo cáo dài 2.600 trang này mô tả các trường học nói trên được điều hành giống như những trại trẻ mồ côi trong truyện của nhà văn Charles Dickens với sự tàn bạo và thiếu thốn, chứ không phải là những trường học thế kỷ 20. "Một bầu không khí sợ hãi do sự trừng phạt quá mức, tùy tiện và tràn lan đã bao trùm hầu khắp các trường học này. Tại trường của các bé trai, lạm dụng tình dục diễn ra tràn lan".

Tình trạng lạm dụng diễn ra từ những năm 1930 tới những năm 1990, khi trường học cuối cùng trong hệ thống trên bị đóng cửa.

Những ký ức kinh hoàng

Khoảng 30.000 trẻ em đã được đưa tới những trường học do Giáo hội điều hành trong sáu thập kỷ. Hành động đó thường trái với nguyện vọng của gia đình họ và do áp lực từ những vị linh mục địa phương nhiều quyền uy. Các em bị đưa vào các trường của Giáo hội bởi gia đình họ không đủ điều kiện để chăm sóc, bởi các bà mẹ phạm tội ngoại tình hoặc sinh con ngoài giá thú hoặc cha mẹ họ ốm, nghiện rượu hoặc ngược đãi con cái. Trẻ em cũng bị đưa đi do phạm những tội nhỏ, chẳng hạn như ăn cắp thực phẩm hoặc hay nghỉ học.

Báo cáo của Ủy ban điều tra đã trích dẫn một số kiểu lạm dụng thể chất tại trường của các bé trai, không khác với cách tra tấn trong các trại tù nhân chiến tranh: "Đấm, đá, đánh roi, bạt tai, vả, giật tóc, cạo đầu, nện vào lòng bàn chân, làm bỏng da, đâm dao, phạt quỳ hoặc đứng im một chỗ trong nhiều giờ, ngủ qua đêm ngoài sân, bị bắt tắm nước cực lạnh hoặc cực nóng, bị xối nước trước khi bị đánh đập, bị đánh trong khi bị treo trên tường, bị chó tấn công, bị nhiều người đánh đập và bị ném đồ vật vào người".

Một số trường học được điều hành giống như các trại cải tạo. Tại trường Goldenbridge, các bé gái 7 tuổi thường phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Họ phải làm các tràng hạt và hạn ngạch là 600 hạt vào các ngày trong tuần và 900 hạt vào Chủ nhật.

Các bé gái thường bị lạm dụng tình dục bởi nhiều người cùng lúc, tại "ký túc xá, trường học, trên xe ô tô, phòng tắm, phòng ngủ giáo viên, nhà thờ, phòng để đồ thờ, cánh đồng, phòng khách, nơi ở của các tăng lữ, nơi nghỉ mát và trong lúc ở cùng với cha mẹ đỡ đầu hoặc chủ sử dụng lao động".

Hầu hết các cựu học sinh giờ đã ở độ tuổi 50-80. Nhiều cựu học sinh nói rằng họ không được biết về nhân thân cho tới nhiều thập kỷ sau đó. Họ cũng nói rằng cha mẹ họ đã tìm cách giành lại con song không thành công.

Sự thông đồng giữa Nhà nước và Giáo hội

Ủy ban điều tra do Nhà nước Ailen chỉ định phải mất 9 năm mới hoàn tất báo cáo này. Mục đích là nhằm giúp Ailen đối mặt và vượt qua một trong những khía cạnh đen tối nhất trong lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, báo cáo đã khiến nhiều nhóm ủng hộ quyền lợi của các nạn nhân tức giận bởi tên tuổi của hàng trăm cá nhân bị cáo buộc lạm dụng trẻ em không được đề cập. Do vậy, không thể dùng báo cáo này làm cơ sở để truy tố các tội phạm.

Thêm vào đó, việc công bố báo cáo đã bị trì hoãn.Trong năm 2003, nữ chủ tịch đầu tiên của Ủy ban điều tra từ chức. Bà nói rằng Bộ Giáo dục Ailen đã từ chối công bố những tài liệu quan trọng.

Báo cáo mới công bố chỉ rõ, Bộ Giáo dục Ailen, cơ quan quản lý các trường học nói trên, đã tiến hành các cuộc điều tra nửa vời, bỏ qua các vấn đề đã rõ như ban ngày và chiều theo giới chức Giáo hội.

Báo cáo tiết lộ Chính phủ và Giáo hội thông đồng để duy trì một hệ thống lạm dụng. Những tiết lộ này đã "tước đoạt" từ Giáo hội Cơ đốc giáo nhiều uy tín đạo đức và quyền lực chính trị. (Giáo hội Ailen từng đặt ra chương trình nghị sự cho đất nước).

Phản ứng của các bên liên quan

Vatican chưa có phản ứng gì. Tuy nhiên, lãnh đạo của nhiều dòng tu - những người thường cho rằng vấn đề lạm dụng trên là chuyện quá khứ- đã đưa ra những lời xin lỗi hôm 20/5.

Hồng y Sean Brady, Tổng giám mục của toàn Ailen ra tuyên bố rằng, ông "rất lấy làm tiếc và vô cùng hổ thẹn. Tôi hy vọng việc công bố báo cáo ngày hôm nay sẽ góp phần hàn gắn vết thương của các nạn nhân và nêu ra những hành động sai trái trong quá khứ".

David Clohessy, Giám đốc Mạng lưới những người còn sống sót trong số các nạn nhân bị linh mục lạm dụng, nói rằng mặc dù báo cáo trên không đưa tên những kẻ phạm tội ra tòa, song nó nêu bật sự suy nhược của Giáo hội. Nhiều nhóm khác, chẳng hạn như BishopAccountability.org, cũng tỏ ý thất vọng vì Ủy ban điều tra mất gần 10 năm và tiêu tốn nhiều tiền của song lại không vạch mặt những kẻ phạm tội.

Ủy ban điều tra về tình trạng lạm dụng trẻ em ở Ailen được thành lập năm 2000, sau khi một loạt các chương trình truyền thanh và phim tài liệu trong những năm 1990 bắt đầu tiết lộ bí mật kinh hoàng mà toàn xã hội Ailen nắm giữ. Năm 1999, Thủ tướng Ailen lúc đó là Bertie Ahern đã xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng.

Kể từ đó tới nay, những lời cáo buộc và vấn đề công lý vẫn là mối bận tâm đối với công chúng Ailen cũng như những người Ailen xa xứ. Năm 2002, Giáo hội Ailen đã nhất trí bồi thường 175 triệu USD cho các nạn nhân bị các tăng lữ lạm dụng tình dục. Một nhóm khác đã trả chừng 1,5 tỷ USD cho hơn 10.000 người bị lạm dụng trong các trường học do nhà thờ và nhà nước điều hành.