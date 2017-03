Hành khách âm mưu cho nổ tung máy bay Mỹ

Vụ việc xảy ra trên máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Mỹ Northwest Airlines hôm qua. Máy bay chở 278 hành khách từ thành phố Amsterdam tới Detroit.

Tên này, là hành khách, định làm nổ máy bay nhưng đã bị khống chế và sau đó bị bắt. Không một ai trên phi cơ bị thương nghiêm trọng.

Theo CNN, giới chức Mỹ coi đây là một âm mưu tấn công khủng bố. "Hành khách có liên quan tới những tay cực đoan và thiết bị gây nổ được mua từ Yemen', CNN dẫn bản tin của chính phủ Mỹ.

Quan chức cao cấp của ủy ban An ninh Nội địa Peter King xác định hành khách này là Abdul Mudallah, 23 tuổi, xuất thân từ Nigeria. Y đang bị thẩm vấn. "Hắn ta định kích hoạt một thiết bị gây nổ", AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên.

Ban đầu, có nhiều nguồn tin xác định hành khách nói trên định đốt pháo hoa và khiến một số người bị thương nhẹ.

Hành khách trên chuyến bay cho biết họ nghe thấy tiếng nổ, nhìn thấy khói và lửa. Nhiều người cho rằng đấy là pháo hoa. Syed Jafri - một công dân Mỹ bay từ các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất về nước - thì cho hay vụ việc xảy ra khi máy bay đang hạ cánh. Anh ngồi cách kẻ gây rối ba hàng ghế. Anh nhìn thấy ánh lửa và ngửi thấy mùi khói. "Sau đó, một thanh niên ngồi sau tôi nhảy chồm lên hắn ta", Jafri nói và thêm rằng quang cảnh xung quanh bắt đầu rối lên.

Một hành khách khác thì cho biết đã nghe thấy "một tiếng nổ nhỏ", sau đó là khói và lửa. "Sau khi hò hét, kẻ đó bị khống chế", nhân chứng cho biết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama - đang đi nghỉ cùng gia đình ở Hawaii - nhanh chóng họp qua điện đàm với các quan chức an ninh của ông. Tổng thống yêu cầu tăng cường an ninh hàng không và Bộ An ninh Nội địa cho biết họ sẽ gia tăng các biện pháp kiểm tra ở sân bay.

Susan Elliott, phát ngôn viên của Delta, công ty mẹ của hãng Northwest Airlines, cho biết hãng đang hợp tác điều tra với giới chức. Elliott nói một số hành khách bị thương nhẹ, bao gồm cả kẻ chủ mưu. Bà không bình luận về thông tin của hãng ABC News rằng thứ gây nổ có dạng bột chứ không phải pháo hoa.

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Detroit đêm qua. Giới chức Mỹ đang thẩm vấn các hành khách khác và khám xét chiếc phi cơ này.

Theo Hải Ninh ( VNE)