Hành khách gây báo động an ninh trên máy bay Mỹ

Ảnh minh họa: Flightstory.

Chiếc phi cơ mang số hiệu 457 của hãng hàng không US Airways từ thành phố New York tới Phoenix đã hạ cánh an toàn tại thành phố St. Louis theo yêu cầu của phi hành đoàn. Tại St Louis, ba hành khách đã được thẩm vấn, phi cơ cũng được kiểm tra an ninh, AFP đưa tin.

Phát ngôn viên của cơ quan an toàn giao thông Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về ba hành khách nói trên. Chiếc phi cơ cất cánh từ New York này chở 128 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Vụ việc diễn ra chỉ hai ngày sau khi nước Mỹ kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố 11/9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Khi đó, khủng bố cướp máy bay chở khách tới Mỹ, đâm xuống Trung tâm Thương mại Quốc tế và Lầu Năm Góc.

Trong ngày kỷ niệm 11/9, phi cơ chiến đấu Mỹ cũng được điều động hộ tống hai máy bay tới New York và Detroit vì hành khách trên phi cơ có hành động khả nghi. Sau khi thẩm vấn, không hành khách nào bị truy tố.

Theo Mai Trang (VNE)