Hàn-Nhật hoãn ký kết hiệp định trao đổi tin tình báo

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng Hàn Quốc và Nhật Bản lên kế hoạch ký Hiệp định An ninh chung về Thông tin quân sự (GSOMIA) vào ngày 29/6 tại Tokyo.



Nếu được ký kết, đây sẽ là hiệp định hợp tác quân sự đầu tiên giữa Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ khi kết thúc chế độ thuộc địa của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên năm 1945. Đồng thời, hiệp định này sẽ cho phép hai bên trao đổi thông tin tình báo về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như các chương trình tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng.



Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đối lập và các nhà hoạt động ở Hàn Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ GSOMIA, cho rằng đây là một dạng thỏa thuận ngầm sẽ tạo ra nguy cơ căng thẳng quân sự trong khu vực. Việc nội các Hàn Quốc bí mật nhất trí việc ký kết GSOMIA hồi đầu tuần này cũng gây ra phản ứng từ dư luận.



Quyết định phút chót hoãn ký kết GSOMIA được đưa ra sau khi đảng cầm quyền Thế giới Mới (Saenuri) ở Hàn Quốc yêu cầu chính phủ cho phép Quốc hội nước này xem xét lại hiệp định bởi có những dư luận tiêu cực và tranh cãi về thủ tục.



Lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng Thế giới mới tại Quốc hội Hàn Quốc, ông Lee Hahn Koo đã trao đổi với Ngoại trưởng nước này Kim Sung-hwan, đề nghị hoãn việc ký kết vốn dự kiến thực hiện trong chiều 29/6. Cho dù một hiệp định như GSOMIA không cần Quốc hội thông qua, song một quan chức cấp cao của đảng Mặt trận mới nói rằng Quốc hội có quyền tranh luận về thỏa thuận này.



Những vấn đề lịch sử vẫn là trở ngại trong quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai bên vẫn tranh cãi về chủ quyền những đảo đá ở biển Nhật Bản trong khi Tokyo từ chối đàm phán về đền bù cho các phụ nữ Hàn Quốc bị quân đội Nhật Bản ép làm nô lệ tình dục trong Chiến tranh Thế giới II. Tuy nhiên, Seoul cũng muốn tranh thủ các năng lực tình báo của Nhật Bản, trong đó có các vệ tinh do thám và máy bay do thám công nghệ cao như lời một quan chức Hàn Quốc được hãng thông tấn Yonhap trích dẫn trong tuần này.



Trong phản ứng của mình, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận lễ ký kết GSOMIA tại Tokyo đã bị hoãn lại do phía Hàn Quốc yêu cầu.





(TTXVN)