Hàn-Trung hợp tác phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Ahn Ho Young. (Nguồn: flickr.com)

Trong một tuyên bố ra ngày 27/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc Đối thoại Chiến lược lần thứ 5 ở Bắc Kinh, phái đoàn Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Ahn Ho Young dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân dẫn đầu đã nhất trí tăng cường nỗ lực đạt thỏa thuận tự do thương mại song phương./.

(Theo Vietnam+)