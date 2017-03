Hi Lạp bán đảo trả nợ

Một phần đảo du lịch nổi tiếng Mykonos của Hi Lạp sẽ bị bán để trả nợ - Ảnh: flightline.co.uk

“Tôi rất buồn. Việc bán đi một số đảo và khu vực thuộc quyền sở hữu của người dân Hi Lạp chỉ nên được dùng như phương sách cuối cùng”, tờ The Guardian dẫn lời Makis Perdikaris, giám đốc cơ quan quản lý đảo Hi Lạp nói.

Cũng theo tờ báo này, một số hòn đảo có thể đem về cho Hi Lạp hàng triệu euro. Trang web của tổ chức Private Islands thậm chí nêu rõ đảo Nafsika rộng gần 500 ha ở vùng biển Ionian được rao bán với giá 15 triệu euro.

The Guardian cho biết chính phủ Hi Lạp hi vọng việc bán hoặc cho thuê dài hạn một số đảo sẽ thu hút đầu tư, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Dẫn một nguồn tin “đáng tin cậy có liên quan tới quá trình thương lượng bán đảo”, tờ báo này còn nói trong số đảo được bán, có 1/3 thuộc sở hữu của chính phủ.

Vào tháng trước, Hi Lạp đã buộc phải chấp nhận khoản cứu trợ trị giá 110 tỉ euro của Liên minh châu Âu (EU) và quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sau 10 năm chi xài quá trớn khiến đất nước lâm vào cảnh nợ nần kỷ lục.

