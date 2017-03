Hổ cắn chết một du khách

Theo thông tin từ cảnh sát, 13h ngày 13-6, hai cha con du khách 45 và 17 tuổi đến từ Thiểm Tây đã đi nhầm vào khu nhốt hổ do cánh cửa ngăn cách khu này với bên ngoài mở sẵn. Khi các nhân viên cứu hộ đến nơi, người cha đã chết tại hiện trường do mất nhiều máu, phần đầu và cổ còn lưu lại nhiều vết răng hổ, do vậy chỉ cứu được người con trai khi đó vẫn đang bị đám hổ 5 con bao vây và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo người phụ trách kinh doanh vườn thú Tiêu Thông Linh, nguyên nhân sự cố do 2 du khách đã không để ý những biển cảnh báo thú dữ trên rào ngăn cách cũng như không đi theo xe chở du khách mà tự đi. Tuy vậy, cảnh sát xác định do người quản lý sơ suất dẫn đến tai nạn chết người nên đã tạm giữ để điều tra.

Theo Bảo Trâm (ANTĐ/Chinanews)