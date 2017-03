Hoãn hội nghi cấp cao ASEAN

Nhật báo The Nation (Thái Lan) dẫn lời một quan chức Bộ Thương mại Thái Lan cho biết do hội nghị ASEAN hoãn, các lãnh đạo ASEAN và lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ sẽ gặp nhau tại Bangkok vào tháng 8 để ký Hiệp định tự do thương mại giữa ASEAN-Trung Quốc về đầu tư và Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Ấn Độ. Biểu tình cũng làm TP Pattaya bị ảnh hưởng. Pattaya chuẩn bị gặt hái từ các tour du lịch tham gia lễ té nước Songkran đón mừng năm mới truyền thống của Thái Lan từ ngày 12-4 đến ngày 15-4.