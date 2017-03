Hoàn thành cuộc đua marathon Boston bị dang dở

Đây cũng là hoạt động nhằm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố trên.



Cuộc chạy đua, do các nhóm vận động viên và doanh nghiệp tổ chức, được đặt tên là "OneRun" với khẩu hiệu: "Chúng tôi sẽ đi tới đích," thu hút khoảng 3.000 người tham gia.



Nhiều người trong số này từng tham gia cuộc đua ngày 15/4, song không thể cán đích trong lần chạy trước. Hàng nghìn người hâm mộ đã tới cổ vũ.



Theo các nhà tổ chức, những người tham gia cuộc chạy đua này đến từ các bang Illinois, Indiana, Kentucky và Michigan và Ohio, sẽ chạy khoảng 0,8km từ đường Turn Four đến đích là đường Yard of Bricks trước khi bắt đầu chạy trên đường đua Indianapolis 500.



Hai vụ đánh bom xảy ra tại giải chạy marathon Boston vào chiều 15/4, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương. Thủ phạm được xác định là hai anh em Dzhokhar Tsarnaev và Tamerlan Tsarnaev, nhập cư vào Mỹ từ năm 2002.





