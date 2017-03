Hoàng tử William cũng bị nghe lén điện thoại

Cảnh sát Anh đêm 8-11 tiết lộ, tờ News of the World (NOW) từng thuê một điều tra viên theo dõi Hoàng tử Anh William trong khi tờ báo này đang bị cảnh sát điều tra về việc nghe lén hộp thư thoại của anh.

Theo Telegraph, tờ báo “lá cải” đình đám mới bị khai tử hôm 10-7 sau 168 năm “làm mưa làm gió” này đã thuê một cựu cảnh sát theo dõi vị vua tương lai của nước Anh trong khi anh đang ở Gloucesterm hồi năm 2006. Hoàng tử Anh William Thông tin trên được phanh phui thông qua việc thẩm vấn một cựu cảnh sát Derek Webb từng ăn lương của NOW. Ngoài Hoàng tử Anh William, cựu cảnh sát Derek Webb còn nhận chỉ thỉ từ NOW theo dõi bạn gái của của Hoàng tử Harry - Chelsy Davy, cựu Tổng chưởng lý Peter Goldsmith và bố mẹ của diễn viên "Harry Potter" Daniel Radcliffe. Ông Derek Webb nói với BBC rằng ông làm việc cho NOW trong 8 năm, từ năm 2003 cho tới khi tờ báo bị đóng cửa hồi tháng 7, và theo dõi hơn 100 mục tiêu.

“Vì tôi làm việc hiệu quả nên càng ngày họ càng thuê tôi làm thêm nhiều việc. Họ rất hài lòng với công việc của tôi”, ông Webb cho biết.

Những tiết lộ mới này được ra chỉ 1 ngày trước khi “ông trùm” James Murdoch xuất hiện các thành viên nghị viện trả lời các chất vấn liên quan tới bê bối nghe lén liên quan tới hơn 5.800 người này.

Hoàng tử William đã được thông tin về chuyện anh cũng là đối tượng bị NOW bị nghe lén. Tuy nhiên, hiện tại văn phòng của Hoàng tử vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về sự việc này. Theo Đỗ Quyên (NLĐO / Telegraph)