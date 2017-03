Hỏi cung phải ghi hình

Một thay đổi quan trọng là cơ quan cảnh sát phải thu hình nghi can trước và sau khi hỏi cung. Mỗi khi thay đổi người thẩm vấn, người thẩm vấn phải ghi lại ý kiến về tình trạng sức khỏe của nghi can vào ba sổ lưu khác nhau. Cảnh sát cũng sẽ phải làm thêm một số thủ tục trước khi giải nghi can vào phòng giam nhằm bảo đảm minh bạch.

Trước đó, ngày 20-1, anh Kugan Ananthan 22 tuổi, là nghi can trong một vụ trộm cắp xe ôtô đã chết trong phòng giam sau sáu ngày bị giam giữ tại đồn cảnh sát khu vực Subang Taipan (ảnh). Cái chết của anh cùng với nhiều vụ tương tự khác xảy ra trước đó đã thổi bùng làn sóng phản đối dữ dội của công chúng. Nhiều người lên tiếng tố cáo cảnh sát đánh đập nghi can trong lúc lấy cung.

Mới đây, lãnh đạo ngành cảnh sát bang Kelantan tuyên bố sẽ lắp đặt màn hình giám sát trong phòng hỏi cung tại 10 khu vực trong bang. Hiện nay, phần lớn cơ quan cảnh sát đều có lắp đặt màn hình theo dõi nhưng mỗi khi có việc xảy ra thì y như rằng máy ghi hình không hoạt động. Do đó, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi người dân có đơn thư tố cáo cảnh sát dùng nhục hình.