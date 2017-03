Hội đàm Trần-Giang: Ký bốn hiệp nghị về “tam thông”

Hiệp nghị vận tải hàng hải quy định về mở cửa các hải cảng, khai thông các tuyến vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường biển. Phía Trung Quốc, trước tiên sẽ mở cửa 63 hải cảng như cảng Thượng Hải, cảng Hạ Môn. Phía Đài Loan sẽ mở cửa 11 hải cảng như cảng Cơ Long, cảng Cao Hùng. Tàu thuyền sau khi đăng ký giấy phép qua lại sẽ được phép vận tải hành khách và hàng hóa.

Để nhận biết tàu thuyền, hai bên thỏa thuận tàu thuyền sẽ tự đăng ký với hai bên thời gian ra vào cảng và phải treo cờ công ty, không treo cờ ở đuôi thuyền và cột buồm chính. Hiệp nghị này còn đề cập đến các vấn đề cạnh tranh vận tải bình đẳng, trật tự, bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng, xây dựng cơ chế liên lạc ứng cứu tàu thuyền bị nạn.

Hiệp nghị vận tải hàng không quy định việc xây dựng các tuyến bay mới trực tiếp và sẽ bàn giao trực tiếp cho các ban, ngành quản lý hàng không của hai bên thảo luận. Từ nay về sau, các chuyến bay thẳng cuối tuần giữa hai bên sẽ mở rộng thêm vào ngày thường. Số lượng các chuyến hiện là 36, sẽ tăng lên 108 chuyến. Các điểm bay tại Trung Quốc tăng từ 13 lên 21 thành phố. Tuy nhiên, tổng số chuyến bay qua lại trong mỗi tuần của mỗi bên không được vượt quá 54 chuyến.

Như vậy, thời gian bay từ Đài Bắc sang Bắc Kinh chỉ mất hơn hai tiếng, còn từ Đài Bắc sang Thượng Hải chỉ mất hơn 80 phút. Hiệp nghị này có hiệu lực sau 40 ngày kể từ ngày ký kết.

Hiệp nghị bưu chính dự kiến sẽ khai thông các nghiệp vụ bưu chính trực tiếp như thư tín (gồm thư từ, vật phẩm in ấn, báo chí, văn kiện người mù...), bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh, chuyển tiền và tăng cường hợp tác các nghiệp vụ bưu chính khác. Hiệp nghị có hiệu lực sau 40 ngày kể từ ngày ký kết.

Hiệp nghị an toàn thực phẩm quy định sẽ thỏa thuận thông báo cho nhau thông tin về an toàn thực phẩm liên quan đến giao dịch thực phẩm giữa hai bên và xây dựng cơ chế hỗ trợ xử lý an toàn thực phẩm giữa hai bên. Hiệp nghị này có hiệu lực sau bảy ngày kể từ ngày ký kết.

Trong lần hội đàm này, hai bên cũng đã thỏa thuận các vấn đề sẽ giải quyết trong cuộc hội đàm lần thứ ba vào đầu năm 2009, bao gồm hợp tác tiền tệ, tấn công tội phạm, hợp tác lao động và ngư dân, đầu tư song phương và ký kết hiệp nghị bảo hiểm đầu tư, hợp tác về kiểm dịch-kiểm nghiệm động-thực vật, mở văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí.

Hội đàm Trần-Giang đã cho thấy vấn đề “tam thông” (thông suốt bưu chính, thông suốt hàng hải và thông suốt thương mại) giữa hai bên đã thành hiện thực. Ông Trần Vân Lâm nhận định: Giải quyết được bốn vấn đề trên đồng nghĩa với việc khai thông con đường tắt trong hợp tác kinh tế và đi lại cho người dân hai bên bờ eo biển, điều mà người dân lãnh thổ Đài Loan chờ đợi suốt 30 năm qua.