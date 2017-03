Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bầu 5 ủy viên mới

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: Reuters)

Đây là lần đầu tiên Cộng hòa Chad, Arập Xêút và Litva được bầu là ủy viên Hội đồng Bảo an trong khi Nigeria và Chile đã từng bốn lần đảm nhận cương vị này.



Các nước này sẽ thay Azerbaijan, Guatemala, Maroc, Pakistan và Togo từ ngày 1/1/2014.



Để được bầu làm ủy viên Hội đồng Bảo an, một nước phải nhận được sự ủng hộ của 2/3 trên tổng số 193 quốc gia thành viên Đại hội đồng, tương đương 129 phiếu.



Cơ cấu của Hội đồng Bảo an gồm năm ủy viên thường trực (Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc) và 10 ủy viên không thường trực.



Các thành viên không thường trực do các nước luân phiên nhau đảm nhận theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng, được phân bổ theo khu vực. Châu Phi, châu Á, châu Mỹ và Tây Âu mỗi khu vực được 2 ghế, Đông Âu 1 ghế và ghế còn lại luân phiên giữa châu Á và châu Phi./.

(Theo TTXVN)