Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Iran

Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Lê Lương Minh (đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an) nêu rõ: Việt Nam mong muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran bằng biện pháp hòa bình và thông qua đối thoại.

Đại sứ Lê Lương Minh chỉ rõ: Khi quyết định bỏ phiếu thuận đối với dự thảo nghị quyết, Việt Nam tin tưởng rằng cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Iran, kể cả việc chấm dứt chính sách thù địch chống Iran, bảo đảm các lợi ích an ninh chính đáng của Iran và tôn trọng quyền của Iran được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Iran đã có yêu cầu được phát biểu trình bày quan điểm trước khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết. Tại cuộc họp tham vấn toàn thể của Hội đồng Bảo an, đại sứ Lê Lương Minh với tư cách là chủ tịch trong tháng 3-2008 của nhóm các nước không liên kết là thành viên Hội đồng Bảo an đã thay mặt nhóm nêu quan điểm chung của nhóm là ủng hộ yêu cầu của Iran. Trên cơ sở khuyến nghị của chủ tịch (Nga), Hội đồng Bảo an đã chấp nhận quan điểm của nhóm các nước không liên kết.