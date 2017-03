Hội nghị APEC 16 khai mạc: Trọng tâm là khủng hoảng tài chính

Trước giờ khai mạc Hội nghị lãnh đạo APEC 16, an ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Lima. Peru đã triển khai 99.000 nhân viên an ninh, cảnh sát và chó nghiệp vụ. Các khu vực các lãnh đạo APEC đi qua được lắp đặt máy ghi hình an ninh có khả năng quan sát 360 độ và hệ thống dò chính xác. Xe chở các lãnh đạo APEC được hộ tống bằng môtô, xe tuần tra và máy bay trực thăng. Hôm 21-11, khoảng 1.000 người đã biểu tình tại Lima phản đối Tổng thống Bush phát động cuộc chiến tốn kém ở Iraq, góp phần gây ra khủng hoảng kinh tế thế giới.