Hội nghị cấp cao ASEAN 14 khai mạc: ASEAN có bài ca chính thức

Lễ khai mạc (ảnh) cũng đã ra mắt bài ca chính thức đầu tiên của ASEAN dài 60 giây với tựa đề Con đường ASEAN (The ASEAN way) do các nhạc sĩ Thái Lan sáng tác.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng nước chủ nhà Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói đây là Hội nghị cấp cao ASEAN đầu tiên có Hiến chương ASEAN. Ông cam kết ASEAN sẽ tiếp tục xây dựng môi trường thịnh vượng và hòa bình trong khu vực bằng cách củng cố bên trong ASEAN, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài. Ông hoan nghênh Hội nghị bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật) đồng ý tăng quỹ khẩn cấp chống suy thoái.

Trước đó, lãnh đạo các nước ASEAN đã gặp không chính thức và đối thoại với Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA), thanh niên ASEAN và các tổ chức xã hội dân sự khu vực. Tại các cuộc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần khuyến khích các tổ chức, thành phần xã hội tham gia tích cực và có trách nhiệm vào việc thúc đẩy đoàn kết và xây dựng cộng đồng ASEAN trên cơ sở các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN.

Trước lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 14, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva. Tại cuộc gặp, hai thủ tướng cùng nhất trí sớm khởi động lại cơ chế họp Tiểu ban thương mại, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Thái Lan để thúc đẩy thương mại giữa hai nước và duy trì Nhóm công tác chung Chính trị-an ninh Việt Nam-Thái Lan.