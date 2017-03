Hội nghị quốc tế về an toàn thực phẩm

Hội nghị do Tổng cục Kiểm nghiệm-kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia Trung Quốc, Bộ Y tế Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Tăng cường giao lưu hợp tác, bảo đảm an toàn thực phẩm”, hội nghị kéo dài trong hai ngày sẽ là diễn đàn để chính phủ các nước và các tổ chức tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, cùng đối phó với vấn đề mất an toàn thực phẩm mang tính toàn cầu, đề phòng bệnh tật từ nguồn thực phẩm nhằm tiến tới một mục đích cuối cùng là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển lành mạnh giao dịch sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm quốc tế.

Hội nghị quốc tế lần này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề: Tuyên truyền an toàn thực phẩm; chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm và thông tin về an toàn thực phẩm; xây dựng năng lực và giáo dục an toàn sản phẩm; thúc đẩy phát triển lành mạnh giao dịch quốc tế nông sản và thực phẩm.

Cùng thời gian diễn ra hội nghị trên, Tổng cục Kiểm nghiệm-kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia Trung Quốc và Bộ Y tế Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị bàn tròn giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng.