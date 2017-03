Hơn 100 người Philippines chết vì bão

Người dân di lại khó khăn trên một con đường bị ngập

ở Calumpit, phía bắc thủ đô Manila.

Theo An Bình ( DT/AFP)

Bão Nesat, vốn tấn công các vùng nông nghiệp của hòn đảo chính Luzon, đã cướp đi sinh mạng của 82 người trên đường nó đi qua, trong khi bão Nalgae, tràn vào 5 ngày sau đó, làm 19 người thiệt mạng.Hầu hết những người thiệt mạng là các nạn nhân của lũ lụt khi nước lũ quét qua các thị trấn ở vùng thấp của đảo Luzon. Những người còn lại chết vì điện giật do các đường dây điện bị đứt hoặc bị đè chết do tường đổ và lở đất.27 người hiện vẫn đang mất tích, khiến giới chức lo ngại số người chết có thể còn tăng.Hơn 67.000 người đang phải sống trong các trung tâm sơ tán trên khắp hơn 40 tỉnh của đảo Luzon, chủ yếu là những người sống tại các khu vực nông nghiệp, nơi các con sông chảy qua bị tràn bờ do mưa lớn nhiều ngày liên tiếp.Bà Corazon Soliman, Bộ trưởng Bộ phúc lợi xã hội Philippines, cho hay những người đi sơ tán hiện sống tại 78 trung tâm tạm trú. Khoảng 10.000 người khác vẫn trợ giúp sau khi quyết định trở lại các ngôi nhà hiện vẫn đang bị nước ngập ngang eo.Các quan chức ngày 8/10 dự đoán rằng nước lụt ngập ngang eo tại vài thị trấn của Luzon sẽ còn tiếp diễn trong 1 tháng nữa, do một vùng áp thấp tiếp tục mang mưa tới khu vực.Đảo Luzon - hòn đảo lớn nhất của quốc đảo Philippines - và các hòn đảo lân cận thường hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm.