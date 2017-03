Hơn 100 thợ mỏ bị mắc kẹt trong mỏ than tại Trung Quốc

Sở Giám sát An toàn lao động tỉnh cho biết, tổng cộng có 261 công nhân đang làm việc trong Mỏ than Wangjialing khi nước ngầm phun trào vào lúc 14h30 (giờ địa phương). Khoảng 138 công nhân đã kịp thoát ra an toàn, trong khi 123 công nhân khác vẫn còn bị mắc kẹt trong hầm lò. Hiện con số chính xác công nhân thoát được ra ngoài cũng như số người còn bị kẹt trong hầm lò đang được tiếp tục làm rõ.

Theo HNM