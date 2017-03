Hơn 1.300 dân Afghanistan thiệt mạng do bạo lực

Theo ủy ban trên, Taliban chịu trách nhiệm về 68% số tử vong trên, trong khi các lực lượng Afghanistan và NATO chịu trách nhiệm khoảng 23%, số còn lại không thể xác định trách nhiệm thuộc về lực lượng nào vì xảy ra ở những khu vực nguy hiểm rất khó điều tra.



Trong khi đó, tám binh sĩ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu đã thiệt mạng trong các vụ tấn công hai ngày cuối tuần qua ở miền Nam Afghanistan, trong đó có ba lính Mỹ thiệt mạng trong hai vụ đánh bom trên đường ngày 8/8.



Tại tỉnh Kunduz ở miền Bắc Afghanistan, một số tay súng đã tấn công nhà của cảnh sát trưởng địa phương, giết hại cảnh sát trưởng, một lính gác và năm người khác.



Ở miền Tây, một phần tử đánh bom xe liều chết đã tấn công một đoàn xe cảnh sát ở thành phố Herat, làm bốn cảnh sát thiệt mạng và nhiều người bị thương.



Tại tỉnh Badakhshan ở miền Bắc, các tay súng đã giết hại sáu người Mỹ, hai người Afghanistan, một người Đức và một người Anh trong một đội y tế đến tỉnh này thực hiện sứ mệnh nhân đạo.



Theo số liệu từ các nguồn thống kê độc lập, từ đầu năm đến nay có 425 binh sĩ liên quân thiệt mạng ở Afghanistan. Chỉ riêng trong tháng Sáu có 103 binh sĩ thiệt mạng, nhiều gấp 3 lần so với tháng 6/2009.



Liên hợp quốc thống kê năm 2009 có ít nhất 2.412 người dân Afghanistan bị thiệt mạng, tăng 14% so với năm 2008.





(TTXVN/Vietnam+)