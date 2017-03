Hơn 500 phương án bảo vệ Thế vận hội

Hiện nay, Bắc Kinh và các thành phố trong khu vực thi đấu như Thiên Tân, Thượng Hải, Thanh Đảo đã thành lập Cơ quan chỉ huy chiến đấu bảo vệ an toàn do lực lượng công an đảm trách. Chính quyền đặc khu hành chính Hongkong cũng đã thành lập cơ quan bảo an tương ứng.

Cục trưởng Cục Công an thành phố Bắc Kinh Mã Chấn Xuyên cho biết, thành phố đang tích cực triển khai giáo dục phòng vệ an toàn cho quần chúng và các đoàn thể xã hội. Do Bắc Kinh là địa điểm mấu chốt trong kế hoạch bảo đảm an toàn, Cục sẽ huy động không dưới 80.000 nhân viên (gồm cảnh sát, nhân viên bảo an chuyên ngành và những người tình nguyện) tham gia bảo vệ các nơi thi đấu. Hiện Bắc Kinh đang đào tạo đội ngũ bảo an riêng cho Thế vận hội với 17 loại giáo trình bồi dưỡng theo xu hướng chuyên nghiệp, văn minh và thân thiện.

Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) Ronald Noble tham dự Hội nghị hợp tác quốc tế bảo an Thế vận hội Bắc Kinh 2008 cho biết, Interpol sẽ phái một nhóm chuyên gia hỗ trợ để giúp Trung Quốc nắm rõ toàn bộ thông tin (tên tuổi, dấu vân tay, ảnh, dữ liệu ADN...) về các đối tượng có khả năng gây nguy hiểm. Interpol cũng sẽ cung cấp cho Trung Quốc hệ thống xử lý thông tin về hộ chiếu và chiếu khán nhằm phát hiện kịp thời các nghi phạm quốc tế đang đào tẩu có ý đồ xâm nhập vào Trung Quốc nhân Thế vận hội. Theo kinh nghiệm của Interpol, các phần tử khủng bố khi xin cấp chiếu khán thường không bao giờ sử dụng tên thật mà sử dụng hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp. Interpol hiện đang quản lý kho dữ liệu gồm 15,7 triệu hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp trên toàn thế giới.

Ngoài ra, trung tâm chỉ huy của Interpol cũng sẽ xây dựng mạng lưới liên kết dữ liệu với 186 thành viên của tổ chức này để cung cấp cho Trung Quốc các báo cáo phân tích có liên quan. Đây là lần đầu tiên tổ chức Interpol cung cấp dịch vụ như vậy cho một quốc gia.