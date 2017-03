Hơn 70 người chết đuối trong 1 ngày

Năm ngoái, 2.733 người Nga bị chết đuối, phần lớn do say xỉn và bơi ra xa bờ. Mùa hè này, số người thiệt mạng có thể cao hơn do Nga đang gánh chịu đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ tại Moscow hồi cuối tuần lên đến 350C. Gần 2.500 người đã bị chết đuối trong năm nay, bao gồm 1.244 trường hợp riêng trong tháng 6. Số người chết đuối trong tháng 7 tính đến nay là 689 người.

Theo Trùng Quang (TNO)