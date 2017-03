Hơn 93 triệu người Ấn Độ sống trong khu ổ chuột

Vào năm tới, riêng tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, dân số trong các khu nhà ổ chuột sẽ tăng lên mức 3,163 triệu người so với mức 2,318 triệu của năm 2001.



Số người nghèo khổ phải sống trong các “ngôi nhà” lụp xụp không đáng gọi là nhà vào năm tới tại các bang Maharashtra sẽ lên tới 18,15 triệu, Uttar Pradesh 10, 87 triệu, Tamil Nadu 8,644 triệu, West Bengal 8,546 triệu, Adha Pradesh 8,188 triệu.



Bà Kumari Seljja, Bộ trưởng phụ trách vấn đề nhà ở và xóa nghèo ở khu vực đô thị bày tỏ hy vọng việc Chính phủ nước này cam kết thực hiện chương trình mang tên Rajip Awas Yojana (RAY) về xóa bỏ các khu nhà ổ chuột, số người nghèo phải sống trong các khu nhà tương tự sẽ giảm trong những năm tới.



Tuy nhiên, bà Seljja thừa nhận mục tiêu xóa nhà ổ chuột trên cả nước trong vòng năm năm do Tổng thống Pratibha Patil đặt ra, là khó thực hiện nếu chính quyền các bang không nỗ lực phối hợp với Chính phủ Trung ương./.





Theo Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)