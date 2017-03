Hồng Kông xôn xao vì phát hiện vàng giả

Theo các chuyên gia thị trường vàng ở Hồng Kông vụ làm vàng giả này tuy chưa phải là lớn về quy mô và mới chỉ ảnh hưởng tới thị trường vàng bán lẻ, nhưng đã cho thấy mức độ gia tăng về tội phạm làm giả vàng ở khu vực châu Á trong bối cảnh giá vàng thế giới đang ở quanh ngưỡng 1.400 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử.



Vụ bê bối này cũng gây sốc cho thị trường vàng ở Hồng Kông về mức độ tinh vi của nó. “Mức độ làm giả rất khó nhận biết”, ông Haywood Cheung, Chủ tịch Chinese Gold & Silver Exchange Society, một sàn vàng đã tồn tại cả thế kỷ ở Hồng Kông nói. Theo ông Cheung, những kẻ làm giả vàng đã phát triển được những công nghệ mới cho loại tội phạm đã tồn tại từ rất lâu đời này.



Ông Cheung cho hay, ông được biết đã có ít nhất 200 ounce vàng, trị giá 280.000 USD, bị làm giả được phát hiện bởi các công ty nữ trang và hiệu cầm đồ. Tuy nhiên, ông cho rằng, số lượng vàng giả lớn gấp 10 lần mức này có thể đã xâm nhập vào thị trường bán lẻ. Thông thường, các thỏi vàng lớn do các ngân hàng trung ương nắm giữ thường có trọng lượng 400 ounce mỗi thỏi và có trị giá chừng 560.000 USD.



Trong một vụ việc, người ta đã phát hiện thấy vàng nguyên chất phủ bên ngoài một lõi hợp kim có tính chất tương tự vàng. Lõi vàng giả có thành phần là vàng thật chiếm 51%, còn lại là 7 kim loại khác gồm osmium, iridium, ruthenium, đồng, nickel, sắt và rhodium.



Tính chất của hợp kim giả vàng trên cho thấy, số vàng giả này do một nhà đúc kim chuyên nghiệp với thiết bị hiện đại và hiểu biết sâu rộng về kỹ thuật luyện kim.



Thậm chí Luk Fook Group, một trong những nhà chế tác trang sức lớn nhất Hồng Kông cũng bị lừa mua phải số vàng giả trị giá 11.500 USD vào mùa hè năm nay. Sau đó, Luk Fook đã lên tiếng cảnh báo cho hệ thống cửa hàng của công ty. “Chưa bao giờ chúng tôi đối diện với vụ vàng giả lớn thế này”, ông Paul Law, Giám đốc điều hành Luk Fook, nói.



Trước đây, vàng giả tại Hồng Kông và các thị trường châu Á khác thường rất “thô mộc” và dễ bị phát hiện, thậm chí bằng mắt thường. Tuy nhiên, do mức độ phức tạp cao, loại vàng giả phát hiện mới đây tại Hồng Kông có thể làm giảm lợi nhuận của những kẻ làm giả vàng. Loại vàng giả này có tỷ lệ vàng thật cao, đồng thời lại chứa những kim loại có giá không phải là rẻ như irdium và osmium.



Nếu chỉ bằng cảm nhận tay và mắt thường, loại vàng giả này rất khó bị phát hiện. Trong hầu hết các trường hợp, vàng giả đã lọt qua vòng kiểm soát cơ bản, và chỉ bị phát hiện sau đó nhờ những phương pháp kiểm tra hiện đại với nhiệt độ cao và hóa chất.



Lãnh đạo các doanh nghiệp vàng tại Hồng Kông nhấn mạnh, vụ vàng giả này mới chỉ nhằm mục tiêu vào thị trường vàng vụn bán cho các công ty nữ trang. Theo ông Cheung, loại vàng giả bị phát hiện chưa xâm nhập vào thị trường vàng miếng có quy mô lớn hơn, vì thị trường này được bảo vệ bằng các biện pháp kiểm soát ngặt nghèo hơn.





(Theo VNN/ VnEconomy/FT)