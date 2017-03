Hợp tác để ứng phó thách thức an ninh hàng hải

Theo báo Inquirer (Philippines), hội nghị nhằm mục đích nâng cao hơn nữa mức độ hợp tác và phối hợp giữa hải quân các nước ASEAN cũng như thúc đẩy an ninh hàng hải và ổn định khu vực.

Tổng thống Benigno Aquino (ảnh) phát biểu ông tin tưởng hội nghị sẽ dẫn đến cải thiện năng lực hải quân của các nước ASEAN thông qua chia sẻ các bài học rút ra từ công tác tuần tra, tìm kiếm và cứu hộ hay ngăn chặn cướp biển và các mối đe dọa khác. Ông nhấn mạnh bảo đảm tự do hàng hải và an toàn, an ninh cho các tàu thương mại và tàu chở khách trong khu vực là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN sắp được thành lập năm 2015.

Trong khi đó, Phó Đô đốc Jose Luis Alano, Tư lệnh hải quân Philippines, phát biểu mục tiêu của hội nghị là củng cố hợp tác để ứng phó các thách thức an ninh hàng hải đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Trả lời báo chí bên lề hội nghị, ông nói các cơ quan liên quan đang thảo luận biện pháp di dời các khối bê tông Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough.

LÊ LINH