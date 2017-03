Huấn luyện cảnh sát chống bạo động ở Phnom Penh

Phó cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh, Tướng Chuon Narin cho biết khoảng 2.000 cảnh sát, được trang bị khiên chắn và dùi cui, đã tham gia khóa huấn luyện nhằm tăng cường năng lực của lực lượng an ninh trong việc duy trì an ninh và trật tự công cộng ở thủ đô.



Khóa huấn luyện trên diễn ra sau khi đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tuần trước thông báo sẽ tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của 20.000 - 50.000 người tại Công viên Tự do.



Trong đó, khoảng 20.000 người sẽ tuần hành tới Văn phòng của Liên hợp quốc và một số đại sứ quán nước ngoài ở Phnom Penh.



Trước đó, ngày 20/10, phó Chủ tịch CNRP cho biết đảng này sẽ bỏ qua lệnh của Tòa Thị chính Phnom Penh cấm tuần hành trong thành phố.



CNRP vẫn tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch tổ chức cuộc tuần hành trong ba ngày, bắt đầu từ 23/10 - trùng với ngày ký Hiệp định Paris về hòa bình ở Campuchia (23/10/1991) - nhằm đưa kiến nghị kêu gọi Liên hợp quốc và 18 nước ký hiệp định can thiệp để chấm dứt bế tắc chính trị ở nước này.



Tòa Thị chính Phnom Penh ngày 18/10 đã tuyên bố không chấp thuận việc CNRP tổ chức các cuộc tuần hành, do số lượng người quá lớn trên các đường phố sẽ ảnh hưởng đến giao thông, an ninh công cộng và có thể dẫn tới các hành động bạo lực.





Theo TTXVN