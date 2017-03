Hun Sen chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng

Theo TTXVN



Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Hun Sen và các thành viên nội các mới của Campuchia diễn ra tại Hoàng Cung dưới sự chứng kiến của Quốc vương Norodom Sihamoni.Trước đó, sáng cùng ngày, nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ V do Thủ tướng Hun Sen trình và được Quốc hội thông qua gồm Thủ tướng Hun Sen, 9 phó Thủ tướng và 27 bộ trưởng. Ngoài ra, chính phủ mới của Campuchia còn có 15 chức danh bộ trưởng cao cấp và 13 bộ trưởng - đặc phái viên thủ tướng và 1 quốc vụ khanh phụ trách hàng không dân sự trực thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.Theo danh sách trên, các chức phó thủ tướng gần như không thay đổi so với nhiệm kỳ trước, chỉ không còn phó thủ tướng từ đảng liên minh FUNCINPEC do đảng này không có ghế trong Quốc hội khóa mới. Trong hàng ngũ bộ trưởng, có thêm một số khuôn mặt mới thuộc các bộ như kinh tế và tài chính, nông-lâm-ngư nghiệp, môi trường, bưu điện và viễn thông, công cộng.Ông Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ IV, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã liên tục đứng đầu cơ quan hành pháp tối cao Campuchia từ năm 1985 đến nay, sẽ tiếp tục giữ trọng trách Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ đến năm 2018./.