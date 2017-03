Hung thủ cưỡng hiếp thiếu nữ Ấn Độ ra tòa

Cảnh sát canh gác ngoài tòa án quận Saket, New Delhi. Ảnh: AFP



Theo Nhân Mã (VNE)



AFP cho hay phía cảnh sát đã đưa ra các bằng chứng để truy tố các hung thủ này tội cưỡng hiếp, bắt cóc và giết người. Động thái này diễn ra sau khi nạn nhân qua đời hồi cuối tuần do chấn thương quá nặng.Đêm 16/12, cô gái trẻ cùng bạn trai lên xe buýt về nhà sau khi đi xem phim thì bị nhóm nam giới say xỉn trên tấn công. Chúng thi nhau đánh đập cặp đôi, hiếp dâm tập thể cô gái rồi ném hai người xuống đường trong tình trạng lõa thể. Vụ việc đã gây chấn động khắp Ấn Độ suốt hơn nửa tháng qua, dẫn đến làn sóng biểu tình đòi tử hình các hung thủ và sửa đổi luật bảo vệ phụ nữ.5 bị can trên hầu hết là cư dân của các khu ổ chuột ở New Delhi. Nếu bị kết tội, chúng có thể đối mặt với án tử hình, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushilkumar Shinde tuyên bố."Các bị can bắt buộc phải trình diện trước tòa", Rana Dasgupta, một quan chức pháp lý tại tòa án quận Saket, nơi cảnh sát có vũ trang được triển khai dày đặc sáng nay cho hay. Đoàn thẩm phán, làm việc trong một căn phòng nhỏ có 30 chỗ ngồi, "sẽ chấp nhận bản cáo trạng do cảnh sát đưa ra, sau đó đưa cho mỗi bị can một bản sao", ông thêm.Tài liệu này dài 1.000 trang, mô tả chi tiết các bằng chứng mà họ thu thập được, trong đó có giá trị nhất dự kiến chính là lời khai từ phía nạn nhân sau cuộc tấn công và lời khai của người bạn trai.Một nghi can thứ 6 trong vụ việc, được cho là trẻ vị thành niên 17 tuổi, không bị truy tố tại tòa án Saket hôm nay. Cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm xương để xác định tuổi thực của nghi can này.Phiên xét xử các nghi phạm đã diễn ra nhanh chóng. Do các luật sư ở tòa án quận Saket từ chối bào chữa cho các bị can nên chính quyền phải chỉ định luật sư cho họ.Altamas Kabir, Bộ trưởng Tư pháp Ấn Độ, đã cảnh báo người dân không nên thể hiện sự giận dữ thái quá, gây ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Người biểu tình đã tổ chức tuần hành tại các thành phố của Ấn Độ kể từ hôm 16/12.Vụ việc thương tâm đã khiến giới truyền thông và tầng lớp chính trị của Ấn Độ phải soi xét lại cách hành xử với phụ nữ. Các phân tích về nguyên nhân xoáy vào xã hội gia trưởng của Ấn Độ, trong đó sự ganh ghét đối với phụ nữ và chủ nghĩa tình dục đã ăn quá sâu. Phụ nữ thường bị xem là các công dân hạng hai và các nạn nhân bị cưỡng hiếp thường phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội cũng như cảnh sát.Mới nhất, hôm 28/12, một nữ sinh 17 tuổi đã buộc phải tự vẫn sau khi bị cảnh sát ép từ bỏ đơn kiện bị hiếp dâm tập thể, chấp nhận tiền bồi thường hoặc kết hôn với một trong số những kẻ tấn công.Chính quyền Ấn Độ đã thành lập ba ủy ban riêng biệt để điều tra vụ việc và đề xuất những thay đổi về luật pháp, trong đó một bộ trưởng đề nghị luật chống cưỡng hiếp mới nên được đặt theo tên của thiếu nữ 23 tuổi trên. Tuy nhiên, dư luận cho rằng không nên tiết lộ tên cô gái nhằm đảm bảo quyền pháp lý cho nạn nhân và gia đình, tránh sự kỳ thị của xã hội.Anh trai của nạn nhân cho hay gia đình sẽ không từ chối nếu chính phủ muốn đặt tên bộ luật mới theo tên của cô, "đó sẽ là một cách tưởng nhớ đến cô ấy", anh nói. Tuy nhiên, anh kêu gọi công chúng hãy bình tĩnh và để cho gia đình được tĩnh tâm trong nỗi mất mát này.Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy Ấn Độ là nước mà phụ nữ bị đối xử tồi tệ nhất trong nhóm G20, với các vụ tảo hôn, lạm dụng, vứt bỏ thai nhi nếu là bé gái. Điều này đã dẫn đến một sự chênh lệnh giới tính nghiêm trọng ở đất nước 1,2 tỷ dân này.