IAEA: Nhật không thực hiện theo đúng công ước

Phái đoàn chuyên gia IAEA làm việc tại nhà máy Fukushima số 1.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin AFP dẫn một báo cáo sẽ được công bố vào ngày 20/6 tới tại hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài năm ngày bàn về an toàn hạt nhân của 151 nước thành viên IAEA cho rằng Nhật Bản lẽ ra phải làm theo những chỉ dẫn quy định trong công ước trên sau khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hỏng do trận siêu động đất-sóng thần ngày 11/3.Báo cáo, do các chuyên gia tới Nhật Bản tháng trước soạn thảo, nói rằng Tokyo không hề thực hiện công ước. Theo báo cáo, Nhật Bản cũng đã không tuân theo các chỉ dẫn của IAEA về các biện pháp an toàn để chống lại những đe dọa từ bên ngoài và giới chức Nhật Bản cũng không thực hiện các biện pháp đối phó với sóng thần vốn đã được thắt chặt từ năm 2002.Các tiêu chuẩn an toàn của IAEA không mang tính bắt buộc đối với các nước thành viên.