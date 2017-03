Indonesia bắt 10 nghi can khủng bố

Ngày 28-6, tại làng Sekayu trên đảo Sumatra, cảnh sát bắt giữ Abu Hazam (biệt danh Omar) người Singapore, người từng nhiều lần gặp Bin Laden và đã được huấn luyện ở Afghanistan.

Y khai ra nơi ẩn náu của hai nghi can, trong đó có một tên phụ trách chế tạo bom. Ngày 30-6, hai tên này bị bắt. Đến ngày 2 và 3-7, cảnh sát bắt tiếp bảy nghi can nữa. Hiện vẫn chưa có thông tin về quốc tịch của chín nghi can còn lại.

Những tên này bị tình nghi có liên hệ với tên khủng bố Noordin Top người Malaysia đang bị truy nã ở Đông Nam Á. Noordin Top đứng đầu một nhóm tách ra từ tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah ở Indonesia.

Một số nghi can khai đã lên kế hoạch tấn công các du khách phương Tây đến đảo Sumatra nhưng sau đó chuyển mục tiêu sang tấn công thủ đô Jakarta.

Cảnh sát cũng đã thu giữ 22 quả bom trong một căn nhà thuê tại thành phố biển Palembang trên đảo Sumatra. Quả bom lớn nhất nặng gần 5 kg. Một số quả bom chứa đầy đạn nhằm tăng sức công phá chứ không giống loại bom chứa đầy bi mà tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah thường dùng. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ hàng chục kg chất nổ, nhiều lựu đạn và kíp nổ điện.

Các luật sư đã nhận lời bảo vệ cho các nghi can và sẽ bắt đầu thực hiện công việc khi cảnh sát bắt đầu thẩm vấn chính thức. Luật chống khủng bố Indonesia quy định nếu không tìm ra bằng chứng đầy đủ trong bảy ngày, cơ quan chức năng phải trả tự do cho những người bị bắt.