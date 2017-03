Indonesia: Điều tra ban đầu về âm mưu khủng bố

10 nghi can khủng bố bị bắt giữ trong những ngày qua đã khai nhận âm mưu tấn công quán cà phê Bedudel nổi tiếng tại thị trấn du lịch Bukittingi (tỉnh West Sumatra). Đây là nơi du khách nước ngoài hay lui tới, đặc biệt là du khách Úc.

Bọn chúng định tấn công vào tháng 7 năm ngoái, tuy nhiên sau đó nhận thấy quán cà phê chỉ toàn người Indonesia nên hủy bỏ kế hoạch. Không có bằng chứng về kế hoạch tấn công ở thủ đô Jakarta nhưng có dấu hiệu cho thấy bọn chúng đã nhắm đến các mục tiêu bên ngoài thủ đô.

Theo điều tra của cảnh sát, chất liệu chế tạo bom có thể được cung cấp từ tỉnh Central Java. Từ hơn hai năm qua, cảnh sát đã bắt giữ tại đây nhiều người và phát hiện nhiều địa điểm tàng trữ chất nổ.

Hầu hết các nghi can khủng bố nêu trên là nhân viên nhà nước, sinh viên và giáo viên. Nghi can Abu Hazam là giáo viên dạy tiếng Anh người Singapore. Y thừa nhận đã chế tạo bom bị cảnh sát thu giữ và huấn luyện cho chín nghi can còn lại. Mặc dù Hazam là người Singapore nhưng cảnh sát Indonesia muốn xét xử theo luật Indonesia chứ không trục xuất.